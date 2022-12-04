Российские власти расширили поддержку сельхозпроизводителей и животноводов

Правительство России выделит ₽600 млн в 2023 году на новую субсидию для животноводов

Власти России утвердили постановление о расширении субсидий и грантов для животноводов и сельхозпроизводителей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно постановлению, с 1 января 2023 года животноводы смогут получить новый вид поддержки — субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. На 2023 год кабмин выделил 600 миллионов рублей.

Кроме того, с 1 января 2023 года для двух категорий аграриев, получающих гранты от государства на развитие производства, смягчаются условия предоставления такой поддержки. Мера будет распространяться на фермерские хозяйства, занимающиеся развитием семейных ферм, а также на сельхозкооперативы, которые направили грантовое финансирование на укрепление материально-технической базы.

Ранее по условиям предоставления поддержки хозяйства должны были брать одного работника на каждые три миллиона рублей гранта, теперь же одного работника на каждые 10 миллионов рублей. Максимальный размер грантов сохранится прежним: до 30 миллионов рублей для фермерских хозяйств и до 70 миллионов рублей — для сельхозкооперативов.

С 1 января 2023 года владельцы семейных ферм смогут направлять часть средств на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности.

В августе сообщалось, что Минсельхоз собирается разработать меры поддержки производителей мяса и стимулирование рынка говядины. Один из возможных вариантов заключается в том, что ведомство будет платить фермерам за выращивание бычков на убой. Необходимость поддержки производства говядины возникла из-за того, что этот вид мяса оказался единственным, выпуск которого в первой половине 2022 года сократился — на 2,3 процента до 626,8 тысячи тонн.