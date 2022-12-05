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12:51, 5 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 5 декабря

Фото: РИА Новости

Министерство обороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 5 декабря. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Российские военнослужащие продолжили успешное наступление на донецком направлении. Там были уничтожены за прошедшие сутки свыше 70 украинских бойцов. Кроме того, российские войска отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении и отбросили противника к исходным позициям.

ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР), а на краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских военных.

Помимо этого, российская армия нанесла поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ под Харьковом. Потери противника составили до 65 человек. Также истребительная авиация ВКС России сбила в воздухе самолеты Су-25 и МиГ-29 противника в небе над ДНР.

За время проведения спецоперации российские военные уничтожили 339 самолетов, 180 вертолетов, 2628 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс ВСУ.

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Анна Щербакова
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