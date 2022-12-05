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03:22, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Польше обвинили Украину в пропаганде и лжи об «уплаченном долге»

Обозреватель Kresy Троян обвинил Украину во лжи о выплаченном Польше долге

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Варшава обвинила украинскую сторону во лжи об «уплаченном долге» и пропаганде, пишет обозреватель польской газеты Kresy Марек Троян.

Журналист указал на публикацию в украинских СМИ, где говорится, что украинцы якобы внесли в экономику столько, сколько Варшава выплатила в качестве военной помощи. Опубликованные украинскими средствами массовой информации данные «носят отчетливый пропагандистский характер», считает Троян.

Автор добавил, что Польша потратила на помощь Украине более трех миллиардов евро. Кроме того, по информации агентства ECD, содержание украинских беженцев обошлось Варшаве в 8,36 миллиарда евро.

Украинское информационное агентство «Униан» опубликовало инфографику «Украинцы возвращают долг Польше». СМИ уточнило, что украинцы за последний год потратили в Польше 2,14 миллиарда евро. По мнению Киева, это «полностью окупают непосредственную помощь Украине от властей Польши».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что некоторые государства, в том числе Польша, все еще не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий.

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Марина Совина
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