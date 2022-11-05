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04:06, 5 ноября 2022Россия

Путин рассказал об угрозе Украине со стороны Польши

Путин заявил, что идея поглощения Украины все еще обсуждается в Польше
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Некоторые государства, в том числе Польша, все еще не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий, рассказал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

На встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ глава государства уточнил, что Варшава обсуждает планы по захвату Украины.

А идейка-то — она жива. И идея поглощения Украины никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Так же как — наверняка, не наверняка, а точно уже — даже говорится об этом: идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда относилась к Польше с уважением, несмотря на разногласия в отношениях. По словам Путина, «некоторая часть политического бомонда» Польши мечтает о создании великого государства «от моря до моря» — от Балтийского до Черного. Это было «идеей фикс» перед Второй мировой войной, указал Путин.

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Варшава намерена вернуть территории, которые были отторгнуты у Польши в 1939 году, однако и во времена СССР часть российских исторических территорий отошла Украине, добавил Путин.

Территории Западной Украины были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши

Владимир Путинпрезидент России

Он уточнил, что это было сделано добровольно для создания общего культурного, гуманитарного и исторического пространства.

Гарант суверенитета

Путин напомнил, что единственным гарантом суверенитета Украины может быть только Россия, которая ее же и создала. По словам политика, аналогичное суждение было бы справедливо и для территориальной целостности, и самой украинской государственности, если бы отношения двух стран не испортились.

В этом смысле Украина, конечно, складывалась как искусственное государство. Тем более что после Второй мировой войны — это же тоже исторический факт — Сталин взял и передал Украине ряд польских территорий, ряд венгерских, ряд румынских, отобрав у этих стран их территории

Владимир Путинпрезидент России

Планы Польши

Политики и политологи неоднократно говорили о планах Польши по захвату Запада Украины. В октябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что Польша занимается подготовкой плацдарма для интервенции и захвата «исторических земель».

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Авторы материала полагают, что Варшава намерена ввести войска в западную часть Украины и провести там референдум о присоединении занятых земель к Польше. В статье говорится, что к тому моменту, по замыслу властей, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут разбиты, а действующее правительство эмигрирует на Запад.

В сентябре стало известно, что поляки хотят вернуть имущество, утраченное на Западной Украине в годы Второй мировой войны. Польский политический деятель Конрад Ренкас отметил, что такие права могут предъявить около 150 тысяч поляков, потребовав вернуть имущество на пять миллиардов долларов.

Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или потребовать от Украины компенсации за недвижимость

Конрад Ренкаспольский политический деятель

Позиция Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польша представляет угрозу для территориальной целостности Украины. По его словам, Киев и Варшава не забыли о взаимных претензиях. Польша наживается на помощи беженцам для укрепления своих позиций в Европейском союзе (ЕС), в то время как Украину «банально грабят», добавил он.

Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой «полонизации», от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Об угрозе территориальной целостности Украины со стороны Польши говорил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя цель приезда президента Польши Анджея Дуды в Киев, предположил, что он намерен проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы.

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Марина Совина
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