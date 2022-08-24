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На Украине назвали цель приезда президента Польши в Киев

Бывший депутат Рады Кива: Дуда прибыл в Киев для контроля передачи Западной Украины Польше
Илья Кива

Илья Кива . Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале назвал цель приезда президента Польши Анджея Дуды в Киев.

По его словам, политик прибыл, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы. Кива считает, что власти Польши стремятся к реализации своих планов по территориальной экспансии, несмотря на продолжение боевых действий в соседней стране.

«Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для территориальной целостности Украины может исходить угроза со стороны Польши. Он обратил внимание на то, что риторика этой страны давно не была дружественной, но в последние несколько месяцев приобрела враждебный характер.

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Марина Совина
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