Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:39, 5 декабря 2022Силовые структуры

Притворявшегося ветераном боевых действий россиянина обвинили в экстремизме

Под Иркутском лжеветерана боевых действий обвинили в публичном оправдании терроризма
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Иркутской области 51-летний мужчина обвиняется в оправдании терроризма. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант — администратор видеоканала и группы военной тематики в мессенджере. Там блогер положительно высказался о преступлениях террористов. Кроме того, мужчина говорил подписчикам, что у него краповый берет и боевые награды. Притворявшийся ветераном даже рассказывал, что находился в плену и получил там ранение.

Однако мужчина никогда не участвовал в боевых действиях и не имеет отношения к военной службе. Он уже был ранее судим. Во время обысков в его квартире изъяли компьютерную технику, видеооборудование, медали, нагрудные знаки, удостоверения, пиротехнику, флаги и другие предметы экстремистской направленности.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Появилось видео с проезжающим по Крымскому мосту Путиным
Удочеренная в младенчестве женщина нашла пожилого отца спустя 56 лет поисков
Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым на фоне угроз Киева
Россиянам назвали способы сэкономить на покупке дома
В Приднестровье произошли скачки напряжения
«VK Клипы» назвали самое популярное видео 2022 года
Летевший из Турции самолет с россиянами сменил курс и сел в другом городе
На Украине отменили воздушную тревогу
Продавщица Pandora предостерегла от покупки нескольких украшений бренда
Арестованный за SMS c фейками о ВС России колумбиец раскрыл содержание сообщений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.