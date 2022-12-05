Притворявшегося ветераном боевых действий россиянина обвинили в экстремизме

Под Иркутском лжеветерана боевых действий обвинили в публичном оправдании терроризма

В Иркутской области 51-летний мужчина обвиняется в оправдании терроризма. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант — администратор видеоканала и группы военной тематики в мессенджере. Там блогер положительно высказался о преступлениях террористов. Кроме того, мужчина говорил подписчикам, что у него краповый берет и боевые награды. Притворявшийся ветераном даже рассказывал, что находился в плену и получил там ранение.

Однако мужчина никогда не участвовал в боевых действиях и не имеет отношения к военной службе. Он уже был ранее судим. Во время обысков в его квартире изъяли компьютерную технику, видеооборудование, медали, нагрудные знаки, удостоверения, пиротехнику, флаги и другие предметы экстремистской направленности.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.