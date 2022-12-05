Россиянин решил прекратить ссору с сожительницей и убил ее ножом

В Волгограде мужчину заподозрили в случайном убийстве гражданской жены ножом

В Волгограде 55-летнего местного жителя задержали по подозрению в случайном убийстве 54-летней гражданской жены. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление было совершено в одной из квартир дома 15 в поселке 4-й Участок. Пара поссорилась. Мужчина решил прекратить конфликт, взял нож и несколько раз ударил им сожительницу в ногу, после чего покинул квартиру.

Вернувшись домой спустя недолгое время, он обнаружил, что его возлюбленная умерла. После этого он заявил в полицию о случившемся.

«Согласно выводам экспертов, причиной смерти местной жительницы стала массивная кровопотеря в результате причиненных ей колото-резаных ранений ноги», — добавили в СКР.

Сейчас с фигурантом проводится комплекс следственных действий.