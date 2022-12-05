В Одессе перестали работать котельные и электротранспорт

В Одессе перестали работать котельные и электротранспорт. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«В Одессе после прилетов остановили все котельные и весь электротранспорт», — сказано в сообщении. Кроме того, в городе обесточило насосные станции и резервные линии, а также пропала вода.

Днем 5 декабря в Одессе произошло два мощных взрыва. Уточнялось, что в результате случившегося в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, глава Николаевской областной войсковой администрации Виталий Ким заявил о ракетной атаке на город Очаков.

Многочисленные взрывы прозвучали в Винницкой и Кировоградской областях Украины. Журналисты не уточнили, были ли взрывы следствием работы украинских систем противовоздушной обороны или падения российских ракет.

