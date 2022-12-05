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19:16, 5 декабря 2022Спорт

Появились подробности перехода Роналду в новый клуб

BBC: Криштиану Роналду примет решение о переходе в новый клуб после чемпионата мира

Фото: Robert Michael / dpa / Globallookpress.com

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду еще не согласился на предложение саудовского клуба «Аль-Наср». Подробности перехода форварда в новую команду сообщает BBC.

По информации издания, футболист примет решение о заключении нового контракта после чемпионата мира. В настоящее время он сосредоточен на выступлении в Катаре.

Ранее 5 декабря появилась информация, что Роналду пополнит состав «Аль-Наср» 1 января 2023 года. Соглашение будет рассчитано на два с половиной года. 30 ноября сообщалось, что в клубе нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду в составе сборной Португалии выступает на ЧМ-2022 в Катаре. В трех матчах группового этапа форвард забил один мяч с пенальти. Турнир завершится 18 декабря.

Ксения Курашкина
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