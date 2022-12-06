Евродепутат ответил Боррелю на слова про «джунгли» вокруг Европы

Евродепутат Уоллес заявил Боррелю, что Евросоюз не должен вмешиваться в дела других стран

Евросоюз (ЕС) должен заботиться о собственных гражданах, а не вмешиваться в дела других стран. Так депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своем Twitter-аккаунте ответил на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «джунглях» вокруг Европы.

«Как насчет того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома в Европе и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан?», — заявил Уоллес.

Политик также призвал ЕС прекратить насаждать колониализм, поскольку «Европа и так уже нанесла достаточно вреда».

Ранее Жозеп Боррель сравнил Европу с садом, а окружающий ее мир с джунглями. По его словам, остальные страны пытаются захватить «сад». После критики он отказался признавать свое высказывание проявлением расизма, уточнив, что его сравнение Европы с садом, а остального мира — с джунглями, имело иной смысл. Дипломат также принес свои извинения тем, кто ошибочно трактовал его метафору как «колониальный европоцентризм».

