Кремль прокомментировал слова Блинкена об итоге конфликта на Украине

Песков заявил, что итогом конфликта на Украине должен стать справедливый мир

Итогом специальной военной операции (СВО) на Украине должен стать справедливый мир. Об этом, реагируя на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об итоге конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Блинкен ранее обозначил цели мирных переговоров по Украине. По его мнению, главной задачей диалога является достижение мира, а конфликт между Россией и Украиной «закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров». Американский политик счел, что заключенный между двумя странами мир должен быть справедливым и длительным.

«То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, с этим можно согласиться», — отреагировал на слова Блинкена пресс-секретарь президента.

При этом Песков подчеркнул, что Москва в настоящее время не видит перспектив для переговоров с Киевом для урегулирования ситуации.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Впоследствии Киев «ушел с радаров», сообщал Песков.