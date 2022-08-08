В Кремле констатировали отсутствие переговоров с Киевом

Пресс-секретарь Песков констатировал отсутствие переговоров с Киевом и предпосылок к ним

Переговорный процесс между Москвой и Киевом на данный момент не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля также констатировал отсутствие предпосылок к возобновлению диалога между Россией и Киевом.

Песков также подчеркнул, что украинская делегация «ушла с радаров», не смотря на усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который содействовал организации переговорного процесса.