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В Кремле констатировали отсутствие переговоров с Киевом

Пресс-секретарь Песков констатировал отсутствие переговоров с Киевом и предпосылок к ним
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Переговорный процесс между Москвой и Киевом на данный момент не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля также констатировал отсутствие предпосылок к возобновлению диалога между Россией и Киевом.

Песков также подчеркнул, что украинская делегация «ушла с радаров», не смотря на усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который содействовал организации переговорного процесса.

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Константин Лысяков
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