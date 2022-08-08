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Кремль заявил о предложениях Турции урегулировать ситуацию на Украине

Песков заявил, что Турция предлагала помощь в урегулировании ситуации на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал России помощь в урегулировании ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Вы знаете, что президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс. Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями», — сказал представитель Кремля.

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Он добавил, что глава Турции продолжает прикладывать усилия и изъявлять эту политическую волю для помощи процессу урегулирования по Украине.

24 февраля президента России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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