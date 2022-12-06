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12:03, 6 декабря 2022Экономика

В России решили освободить часть компаний от одного налога

Минфин предложил освободить подсанкционные компании от налога на доходы с продажи акций

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство финансов России разработало поправки в Налоговый кодекс, которые освободят компании, попавшие под западные санкции, от налога с продажи акций или долей в капитале других организаций. Об этом со ссылкой на текст документа, уже одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает РБК.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что предложение позволит защитить такие компании от избыточной налоговой нагрузки, которая возникла бы по независящим от них обстоятельствам. Решение о продаже могло быть вынужденным, чтобы избежать попадания под действие так называемого «правила 50 процентов». Оно означает, что компания, 50 или процентов которой принадлежат санкционному лицу, сама попадает под ограничения.

Норма от Минфина подразумевает, что если компания заключила сделки в течение 2022 года, то прибыль от таких доходов облагается налогом с нулевой ставкой. При этом санкций должны быть введены в отношении компании уже на момент продажи.

На льготу смогут претендовать и компании, попавшие под секторальные санкции, хотя они значительно мягче, чем блокировка активов в США или Евросоюзе. Однако в каждом случае продаваемый пакет акций или доля компании должны принадлежать подсанкционному лицу не менее года, иначе налоговая ставка останется неизменной.

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Руководитель практики «структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Круглова отметила, что оценить величину средств, которые смогут сэкономить подсанкционные компании, непросто. Информация об их деятельности остается непубличной, и эта закрытость только усиливается.

Накануне, 5 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Дефицит бюджета на следующий год предусмотрен на уровне 2 процентов ВВП или около трех триллионов рублей.

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Платон Щукин
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