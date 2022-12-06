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08:16, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

Женщина заметила слежку свекрови и придумала необычный способ проучить ее

Женщина проучила копавшуюся в вещах свекровь с помощью поддельного теста на беременность

Фото: Raspopova Marina / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Milathrowaway37 рассказала о необычном способе, который она придумала, чтобы проучить свекровь. По словам женщины, она заметила, что мать мужа копалась в ее вещах в спальне, поэтому решила отомстить ей.

«Свекровь переехала к нам с мужем месяц назад. После этого я стала замечать, что кто-то трогает мои вещи в спальне. Мебель была передвинута, а предметы лежали не на своих местах... Мне казалось, что я начинаю сходить с ума, потому что доступ к спальне есть только у моего мужа, а он обычно не прикасается к моим вещам. В итоге я поняла, что это его мать заходит в спальню и копается в моих вещах», — написала пользовательница.

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О своих догадках насчет слежки со стороны свекрови рассказчица сообщила супругу, но он не поверил ей. Тогда она решила проучить мать мужа с помощью поддельного положительного теста на беременность. Женщина оставила его в мусорном ведре в спальне. На следующий день она получила множество звонков и сообщений от родственников супруга, поздравлявших ее с беременностью.

«Мой муж пришел ко мне на работу и был очень взволнован. Он спрашивал, как давно я беременна и почему не рассказала ему об этом. Я поинтересовалась, как он узнал об этом, и он ответил, что мать нашла положительный тест на беременность в мусорном ведре в спальне. Тогда я спросила, подтверждает ли его ответ то, что все это время свекровь следила за мной. Он (...) потребовал, чтобы я вернулась к разговору о беременности. Я сказала, что положительный тест был поддельным и что я все это придумала, чтобы разоблачить его мать», — вспомнила авторша поста.

Однако супруг не поверил ей, и тогда женщине пришлось сделать тест на беременность, чтобы убедить его, что она не ждет ребенка. После этого мужчина пришел в ярость и обвинил жену в том, что она разбила сердце его матери, «давно мечтающей о внуках». В итоге семья мужа стала называть рассказчицу обманщицей и манипулятором.

Однако в комментариях на Reddit большинство пользователей встали на сторону авторши поста и раскритиковали свекровь. «Вы никого не обманывали. Вы установили ловушку и поймали крысу», — поддержал рассказчицу один из пользователей. Другой юзер посоветовал героине истории выставить свекровь из дома.

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Олег Давыдов
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