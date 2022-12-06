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11:10, 6 декабря 2022Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждениях инфраструктуры под Запорожьем

Украинские власти сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры в пригороде Запорожья

Фото: Reuters

В пригороде подконтрольного Украине Запорожья были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный киевскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает РИА Новости.

По его словам, одна из ракет попала «по территории Степненской территориальной общины» под городом, «пострадали объекты инфраструктуры». Куртев не стал уточнять, какие инфраструктурные объекты получили повреждения, конкретное место и степень разрушения.

Ночью 6 декабря войска России произвели атаку на склады и позиции украинских военных в ближайшем пригороде Запорожья. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что под удары также попали объекты инфраструктуры, использующиеся для ведения боевых действий. Как он утверждает, было слышно не менее шести взрывов.

Кроме того, ранее в Кривом Роге ликвидировали промышленное предприятие. Мэр города Александр Вилкул отметил, что разрушения были очень значительными. Пожар удалось потушить, добавил он.

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Кристина Есикова
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