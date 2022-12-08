Главный тренер сборной Испании обратился к игрокам после ухода из команды
Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике обратился к игрокам после ухода из команды. Специалист высказался в Twitter.
«Благодарю футболистов, которые вели себя образцово и были верны нашей идее. Жаль, что я не смог помочь вам лучше», — заявил Энрике. Он поблагодарил Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), тренерский штаб сборной и болельщиков, а также пожелал новому тренеру команды Луису де ла Фуэнте добиться всего, что он задумал.
8 декабря в RFEF сообщили, что Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании после вылета футболистов с чемпионата мира. Вместе с ним из команды ушел весь его тренерский штаб.
6 декабря в матче 1/8 финала испанцы проиграли марокканцам и завершили выступления в Катаре. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей. Сборная Марокко оказалась сильнее в серии послематчевых пенальти — 3:0.
Энрике возглавил испанскую национальную команду в 2018 году после поражения от команды России в 1/8 финала мундиаля. Под его руководством испанцы дошли до полуфинала чемпионата Европы-2020, где в серии пенальти уступили сборной Италии.