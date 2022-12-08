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20:20, 8 декабря 2022Спорт

Главный тренер сборной Испании обратился к игрокам после ухода из команды

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике пожалел, что не смог помочь игрокам на ЧМ
Луис Энрике

Луис Энрике. Фото: Yukihito Taguchi-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике обратился к игрокам после ухода из команды. Специалист высказался в Twitter.

«Благодарю футболистов, которые вели себя образцово и были верны нашей идее. Жаль, что я не смог помочь вам лучше», — заявил Энрике. Он поблагодарил Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), тренерский штаб сборной и болельщиков, а также пожелал новому тренеру команды Луису де ла Фуэнте добиться всего, что он задумал.

8 декабря в RFEF сообщили, что Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании после вылета футболистов с чемпионата мира. Вместе с ним из команды ушел весь его тренерский штаб.

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3 декабря 2022

6 декабря в матче 1/8 финала испанцы проиграли марокканцам и завершили выступления в Катаре. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей. Сборная Марокко оказалась сильнее в серии послематчевых пенальти — 3:0.

Энрике возглавил испанскую национальную команду в 2018 году после поражения от команды России в 1/8 финала мундиаля. Под его руководством испанцы дошли до полуфинала чемпионата Европы-2020, где в серии пенальти уступили сборной Италии.

Ксения Курашкина
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