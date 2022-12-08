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10:30, 8 декабря 2022Спорт

России отказались платить компенсацию за отмену чемпионата мира по волейболу

FIVB отказалась платить компенсацию за отмену чемпионата мира по волейболу-2022 в России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Международная федерация волейбола (FIVB) отказалась выплачивать российской стороне компенсацию за отмену чемпионата мира-2022 среди мужских команд. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Изначально FIVB приняла решение перенести чемпионат из России по форс-мажорным обстоятельствам. «Этот пункт гласит, что в случае отмены чемпионата половина заявочного взноса возвращается заявителю. Из 40 миллионов долларов, которые Россия заплатила, 20 миллионов должны вернуться», — объяснил Яременко. Он отметил, что после в FIVB поменяли позицию, и теперь Россия может стать виновной стороной отмены.

В апреле ВФВ подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отмены чемпионата мира 2022 года. Яременко заявлял, что Россия требует 80 миллионов долларов в качестве компенсации за отмену турнира. «Мы собрали все расходы, взнос за участие, расходы на подготовку, включая региональные расходы, стройки», — сказал он.

Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти российских городах. Страна лишилась права проведения турнира 1 марта. В этот же день FIVB отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований.

Дарья Коршунова
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