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00:15, 9 декабря 2022Спорт

Появились подробности разговора Роналду с тренером сборной об отъезде из Катара

Record: Криштиану Роналду не уехал с чемпионата мира, чтобы избежать раскола в сборной
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Появились подробности разговора нападающего Криштиану Роналду и главного тренера сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуша накануне матча чемпионата мира со Швейцарией. Об этом сообщает Record.

Несколько источников издания подтвердили, что Роналду угрожал покинуть расположение сборной в Катаре. Уточняется, что у форварда был бурный разговор с Сантушем перед матчем 1/8 финала турнира. Однако футболист отступил в споре, чтобы избежать раскола в команде.

8 декабря появилась информация о том, что Роналду хотел уехать с мундиаля из-за того, что Сантуш не выпустил его в стартовом составе матча 1/8 финала со Швейцарией. Однако в итоге футболист остался в расположении команды. В Португальской футбольной федерации опровергли информацию об угрозах со стороны нападающего.

Сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал мундиаля. Роналду появился на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.

Ксения Курашкина
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