В Португалии прокомментировали информацию об угрозах Роналду уехать с ЧМ

Португальская футбольная федерация опровергла информацию об угрозах Роналду уехать с ЧМ

В Португальской футбольной федерации (FPF) опровергли информацию об угрозах нападающего Криштиану Роналду уехать с чемпионата мира-2022. Комментарий организации доступен на ее сайте.

В FPF заявили, что форвард никогда не собирался покидать расположение сборной. «Роналду с каждым днем наращивает свой послужной список в национальной команде и в стране, которую он уважает. Это свидетельствует о серьезном стремлении взять на себя обязательства перед сборной», — подчеркнули в федерации.

Ранее появилась информация о том, что Роналду угрожал уехать с мундиаля из-за конфликта с тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем, который не выпустил его в стартовом составе матча 1/8 финала со Швейцарией. Однако в итоге футболист остался в расположении команды.

Сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал мундиаля. Роналду появился на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.