В США заявили о намерении продолжить диалог по освобождению Уилана

РИА Новости: бывший дипломат Ричардсон продолжит диалог с Россией по освобождению Уилана

Дипломат США в отставке Билл Ричардсон намерен в ближайшее время продолжить диалог с российской стороной по освобождению американца Пола Уилана. Об этом рассказал РИА Новости его представитель.

«Надеемся, что это произойдет в ближайшие недели», — сказал источник агентства.

Уилан, осужденный в России за шпионаж, продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом. При этом сам американец считает, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся годовщину его ареста — 4 года.

В четверг, 8 декабря, в Абу-Даби прошла процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. Переговорный процесс Москвы с Вашингтоном по этому вопросу длился долго, отметили в МИД России.