Названы сроки выплат компенсаций пострадавшим при пожаре в OBI автовладельцам

Президент ВСС Уфимцев допустил долгое ожидание выплат пострадавшим от пожара в OBI

Возмещение ущерба пострадавшим от пожара в гипермаркете OBI в торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» владельцам автомобилей может занять больше месяца. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Он объяснил, от чего зависят сроки получения компенсаций.

Как производятся выплаты

При пожаре пострадали не только коммерческие помещения торгового центра, но и имущество частных лиц, например, оставленные на парковке автомобили, отметил Евгений Уфимцев.

«Если есть договор КАСКО, который включал этот риск, страховая компания будет выплачивать, я не вижу здесь проблем. Если автомобиль был не застрахован, нужно будет определить, на какой территории он находился, к кому относилась данная парковка, являлась ли она муниципальной или относилась к торговому комплексу, кто нес ответственность. Предъявлять претензии нужно либо владельцу автопаркинга, либо к виновнику страхового случая», — объяснил он.

Если КАСКО не было, пострадавшим придется ждать разбирательства, когда будет определен окончательный виновник. В таком случае процесс будет долгий, не меньше чем через месяц будет понятно, к кому обращаться Евгений Уфимцев президент Всероссийского союза страховщиков

Рекордный ущерб

По словам Евгения Уфимцева, сумма ущерба станет самой большой для аналогичных случаев в России.

20 миллиардов рублей в такую сумму оценивается предварительный ущерб от пожара

«По нашей оценке, там несколько юридических лиц и несколько торговых комплексов сразу. Поэтому договоры страхования там тоже разные. Особенности у каждого страховщика и по договору страхования есть, но подход примерно одинаковый. Предварительный разбор и подготовка документов, а самое главное [получение] данных компетентных органов займут примерно около месяца. После этого будет видно уже, подпадают ли эти действия под страховой случай, какая примерная сумма ущерба, по каким именно договорам страхования будет производиться выплата», — отметил он.

Пожар в ТЦ «Мега Химки» начался около 6 утра в пятницу, 9 декабря. Огонь распространился на площади в 18 тысяч квадратных метров. В результате происшествия погиб охранник торгового комплекса. Возгорание сопровождалось взрывами, которые произошли из-за детонации лакокрасочных материалов. Пожар почти полностью уничтожил здание гипермаркета.

Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России, причиной ЧП стали нарушения при проведении сварочных работ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.