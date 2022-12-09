Назвавший Губерниева идиотом норвежский лыжник рассказал о реакции россиян

Норвежский лыжник Скар заявил, что стал героем российских СМИ, назвав Губерниева идиотом

Норвежский лыжник Синдре Бьернестад Скар, назвавший комментатора Дмитрия Губерниева идиотом, рассказал о реакции россиян на случившееся. Его слова приводит NRK.

Спортсмен заявил, что за последнюю неделю стал главным героем российских спортивных СМИ и получил сообщения в социальных сетях от некоторых российских фанатов. «Губерниев? Я как-то видел его стоящим с [президентом России Владимиром] Путиным. Это единственное, с чем он у меня ассоциируется», — подчеркнул Скар.

5 декабря Скар раскритиковал Губерниева за его заявления о том, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира. В ответ на это журналист назвал себя суперзвездой мирового масштаба и посоветовал спортсмену переслушивать его репортажи по ночам.

Скар — двукратный чемпион мира среди юниоров 2011 года в эстафете и гонке на десять километров. Он является членом сборной страны.