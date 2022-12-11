Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сент-Луис Блюз
Сегодня
23:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:47, 11 декабря 2022Спорт

Назван лучший игрок чемпионата мира по итогам четвертьфиналов

Goal назвал Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира по итогам четвертьфиналов

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Портал Goal назвал десятку лучших игроков чемпионата мира по итогам четвертьфинальных матчей в Катаре. Список опубликован на сайте издания.

Рейтинг возглавил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В пяти матчах турнира он забил четыре мяча и совершил две голевые передачи. На втором месте расположился французский форвард Килиан Мбаппе с пятью голами и одним пасом в активе. Замкнул тройку еще один французский нападающий Антуан Гризманн, на счету которого три передачи.

10 декабря Месси оскорбил нападающего команды Нидерландов Ваута Вегорста во время интервью после четвертьфинального матча. «Что уставился, придурок? Иди отсюда», — сказал аргентинский нападающий сопернику. Он объяснил свое поведение тем, что Вегорст провоцировал команду до и во время встречи.

Сборная Аргентины оказалась сильнее голландцев в серии пенальти — 4:3. В полуфинале аргентинцы встретятся со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении украинской пусковой установки «Бук-М1»
В Минобороны заявили об отправке в зону СВО более 600 мобилизованных
Канье Уэста признали антисемитом года
Врачи рассказали о состоянии Стаса Барецкого после избиения
Российские войска уничтожили три группы диверсантов в ЛНР
Украинский танк с заваренными люками попал на видео
Опубликован дизайн-проект новой станции метро «Физтех» в Москве
Россия поразила цели ВСУ в 177 районах
Минобороны сообщило о поражении двух артбатарей ВСУ
Минобороны отчиталось об отражении контратаки ВСУ в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.