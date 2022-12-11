Назван лучший игрок чемпионата мира по итогам четвертьфиналов

Goal назвал Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира по итогам четвертьфиналов

Портал Goal назвал десятку лучших игроков чемпионата мира по итогам четвертьфинальных матчей в Катаре. Список опубликован на сайте издания.

Рейтинг возглавил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В пяти матчах турнира он забил четыре мяча и совершил две голевые передачи. На втором месте расположился французский форвард Килиан Мбаппе с пятью голами и одним пасом в активе. Замкнул тройку еще один французский нападающий Антуан Гризманн, на счету которого три передачи.

10 декабря Месси оскорбил нападающего команды Нидерландов Ваута Вегорста во время интервью после четвертьфинального матча. «Что уставился, придурок? Иди отсюда», — сказал аргентинский нападающий сопернику. Он объяснил свое поведение тем, что Вегорст провоцировал команду до и во время встречи.

Сборная Аргентины оказалась сильнее голландцев в серии пенальти — 4:3. В полуфинале аргентинцы встретятся со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.