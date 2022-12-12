Соперник Анкалаева изменил мнение об исходе их боя

Польский боец Ян Блахович назвал ничью в поединке с Анкалаевым справедливым результатом

Польский боец смешанного стиля (ММА) Ян Блахович изменил мнение об исходе поединка с россиянином Магомедом Анкалаевым за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен высказался в Twitter.

Блахович, ранее призывавший отдать пояс россиянину, назвал ничью справедливым результатом. «Честно говоря, не думаю, что бой был ужасным. Я не чувствую, что выиграл, но и не чувствую, что проиграл», — добавил он.

Поляк также отреагировал на заявления Анкалаева о травме и несправедливости судейского решения. «Один парень плакал и говорил о своих предполагаемых травмах, другой показал, что честь до сих пор остается в силе в этом спорте», — заявил боец.

11 декабря Анкалаев и Блахович сразились на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Встреча за чемпионский пояс в полутяжелом весе завершилась ничьей. После этого россиянин пригрозил покинуть UFC. Глава промоушена Дэйна Уайт раскритиковал бойцов и назвал поединок ужасным.

30-летний Анкалаев одержал 17 побед при единственном поражении в карьере. В активе 39-летнего Блаховича, помимо встречи с россиянином, 29 побед и девять поражений.

