В ФРГ заявили о прогрессе стран ЕС по техническим вопросам потолка цен на газ

Вице-канцлер ФРГ Хабек: технические вопросы потолка цен на газ в ЕС почти согласованы

Министры энергетики Европейского союза (ЕС) на встрече во вторник, 13 декабря, в Брюсселе добились прогресса по техническим вопросам, связанным с установлением потолка цен на газ, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, пишет ТАСС.

Вице-канцлер добавил, что стороны почти полностью, на 90-95 процентов, согласовали детали о введении потолка цен на газ. По его словам, для достижения соглашения требуется больше времени. «Мы добились больших успехов по всем техническим вопросам, а также структуре такого механизма предельной цены», — подчеркнул политик. По словам министра, вопрос очень деликатный. Хабек призвал страны ЕС сделать шаг назад и подумать, не совершают ли они каких-либо ошибок.

По его данным, министры энергетики продолжат обсуждение этого вопроса в следующий понедельник, 19 декабря.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что страны ЕС скоро договорятся о потолке цен на газ в рамках механизма коррекции энергетического рынка.