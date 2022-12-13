Фьюри рассказал о подготовке к бою с Усиком

Тайсон Фьюри заявил, что экс-форвард МЮ Уэйн Руни поможет ему подготовиться к бою с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о подготовке к бою с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит ESPN.

«Мы собираемся привлечь Уэйна Руни к моей подготовке к бою с Александром Усиком. Это не шутка, все очень серьезно. Он приедет в лагерь примерно на четыре недели, чтобы помочь мне», — заявил боксер. Отмечается, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии станет спарринг-партнером британца.

8 декабря менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что переговоры о поединке с Фьюри практически завершены. «Бой состоится не позднее 4 марта и скорее всего пройдет на Ближнем Востоке. Но есть и другие варианты, например, Лондон и Катар», — добавил Климас.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Руни известен по выступлениями за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», в составе которого пять раз выигрывал чемпионат Англии и завоевал кубок Лиги чемпионов. В 2021 году футболист завершил игровую карьеру. На данный момент он возглавляет клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед».