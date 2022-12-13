Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нью-Йорк Рейнджерс
4:3
Завершен
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
2:1
Завершен
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
2:1
Завершен
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
3:0
Завершен
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1-й этап
07:14, 13 декабря 2022Спорт

Фьюри рассказал о подготовке к бою с Усиком

Тайсон Фьюри заявил, что экс-форвард МЮ Уэйн Руни поможет ему подготовиться к бою с Усиком
Уэйн Руни

Уэйн Руни. Фото: Winslow Townson / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о подготовке к бою с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит ESPN.

«Мы собираемся привлечь Уэйна Руни к моей подготовке к бою с Александром Усиком. Это не шутка, все очень серьезно. Он приедет в лагерь примерно на четыре недели, чтобы помочь мне», — заявил боксер. Отмечается, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии станет спарринг-партнером британца.

Материалы по теме:
«Сейчас он лучший в мире» Усик одержал тяжелую победу в реванше с Джошуа. Теперь он хочет биться с Тайсоном Фьюри
«Сейчас он лучший в мире»Усик одержал тяжелую победу в реванше с Джошуа. Теперь он хочет биться с Тайсоном Фьюри
21 августа 2022
«Он великий боец» Альварес отстоял четыре пояса в бою с Головкиным. Как завершилось пятилетнее противостояние боксеров?
«Он великий боец»Альварес отстоял четыре пояса в бою с Головкиным. Как завершилось пятилетнее противостояние боксеров?
18 сентября 2022

8 декабря менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что переговоры о поединке с Фьюри практически завершены. «Бой состоится не позднее 4 марта и скорее всего пройдет на Ближнем Востоке. Но есть и другие варианты, например, Лондон и Катар», — добавил Климас.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Руни известен по выступлениями за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», в составе которого пять раз выигрывал чемпионат Англии и завоевал кубок Лиги чемпионов. В 2021 году футболист завершил игровую карьеру. На данный момент он возглавляет клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед».

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский перечислил три шага для наступления мира на Украине
Фьюри рассказал о подготовке к бою с Усиком
Россиян предупредили о мошенничестве в преддверии новогодних покупок
На Западе заявили о «дипломатической активности» вокруг Украины
В Госдуме оценили шансы на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Россияне назвали комфортную сумму платежа по ипотеке
Сексолог подсказала способ победить мешающую сексу тревожность
Женщина убила отчима из-за заставки на компьютере с ее обнаженным фото
Пушилин заявил об атаках Киева на Краснолиманском направлении
Пушилин оценил ситуацию на линии фронта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.