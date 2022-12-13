Появились подробности о задержанном по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Shot: задержанный по делу о пожаре в подмосковном OBI сварщик покупал героин

Сварщик компании «Дельта-Строй», задержанный по делу о пожаре в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки», употреблял наркотики и был судим. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По данным канала, 36-летний Денис Сагитов ранее покупал героин, а также был уличен в краже.

Вместе с ним задержали прораба компании — 42-летнего Ильнура Шайхутдинова. Как уточняет областное управление Следственного комитета, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим за собой гибель человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

Пожар в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел 9 декабря. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. Площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб охранник.

МЧС назвало нарушение при сварочных работах основной причиной пожара.