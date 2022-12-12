СК подтвердил задержание сварщика и прораба по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

СК сообщил о задержании сварщика и прораба по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

Следственный комитет (СК) России подтвердил задержание сварщика и прораба по делу о пожаре в гипермаркете OBI в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.

Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим за собой гибель человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ), уточнили в следственном управлении.

По версии следствия, в результате проведения сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности, около 06:00 мск в гипермаркете OBI от искр произошло возгорание палетов с товаром. Затем огонь перекинулся на все здание, конструкция не выдержала и упала на охранника, он погиб. Остальные люди успели эвакуироваться на улицу.

Ранее о задержании 36-летнего сварщика Дениса Сагитова и 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова сообщил Telegram-канал Baza.

9 декабря в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел пожар. Площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров. МЧС назвало нарушение при сварочных работах основной причиной пожара.