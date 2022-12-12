Устроившего пожар в «Меге» строителя задержали

Baza: в Подмосковье задержали устроившего пожар в «Меге» сварщика Дениса Сагитова

В Подмосковье задержали строителя, устроившего пожар в торговом центре «Мега» в Химках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, задержан 36-летний сварщик Денис Сагитов. Отмечается, что сегодняшнюю ночь он проведет в изоляторе временного содержания (ИВС).

Кроме того, задержан 42-летний прораб Ильнур Шайхутдинов, отвечавший за проведение работ.

В ближайшие дни суд изберет им меру пресечения.

9 декабря в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел пожар. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. Площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб охранник.

МЧС назвало нарушение при сварочных работах основной причиной пожара.