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21:47, 12 декабря 2022Россия

Устроившего пожар в «Меге» строителя задержали

Baza: в Подмосковье задержали устроившего пожар в «Меге» сварщика Дениса Сагитова
СюжетПожар в Подмосковье

Фото: KP.RU / Telegram

В Подмосковье задержали строителя, устроившего пожар в торговом центре «Мега» в Химках. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, задержан 36-летний сварщик Денис Сагитов. Отмечается, что сегодняшнюю ночь он проведет в изоляторе временного содержания (ИВС).

Кроме того, задержан 42-летний прораб Ильнур Шайхутдинов, отвечавший за проведение работ.

В ближайшие дни суд изберет им меру пресечения.

9 декабря в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел пожар. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. Площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров. В результате ЧП погиб охранник.

МЧС назвало нарушение при сварочных работах основной причиной пожара.

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Марина Совина
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