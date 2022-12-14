Нидерланды испугались публичного показа матча ЧМ-2022 между Францией и Марокко

Власти Нидерландов отказались от показа матча Франции и Марокко из-за боязни беспорядков

Власти Нидерландов испугались публичного показа полуфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Франции и Марокко. Об этом сообщает NU.nl

По информации источника, публично встречу не будут транслировать в Амстердаме, Роттердаме, Гааге, Утрехте и других крупных городах, поскольку власти опасаются повторения беспорядков, возникших после матча между Марокко и Португалией. Отмечается, что местная полиция усилит патрули в определенных районах во время игры.

Ранее 14 декабря стало известно, что власти Парижа также опасаются беспорядков в городе. Отмечалось, что на улицы французской столицы отправят около двух тысяч полицейских для поддержания порядка.

В четвертьфинале чемпионата мира, прошедшим 10 декабря, Марокко обыграло Португалию со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Марокко стало первой африканской командой, прошедшей в полуфинал мундиаля. Празднования болельщиков арабской сборной переходили в стычки с полицией и беспорядки в некоторых европейских городах.

Встреча между Францией и Марокко пройдет 14 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в финале 18 декабря с Аргентиной.