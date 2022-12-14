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14:15, 14 декабря 2022Мир

Готовившие госпереворот в ФРГ планировали убийство Шольца

NYT: готовившие переворот в Германии планировали убийство канцлера ФРГ Шольца

Фото: Shutterstock

Готовившие госпереворот в Германии планировали убийство канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили более ста соглашений о неразглашении, в которых заговорщики поклялись сохранять секретность планов группы. В них входили нападение и арест членов парламента, а также убийство канцлера. Нарушение договора, как сказано в соглашениях, карается смертью.

Кроме того, во время рейдов следователи обнаружили 40 единиц огнестрельного оружия, а также изъяли тысячи патронов для другого оружия, которое еще предстоит найти в спрятанных тайниках. На данный момент полиция арестовала 23 подозреваемых по делу о заговоре с целью свержения власти и ведет расследование в отношении еще 31 человека, отмечается в статье.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила попытку госпереворота в Германии с Евромайданом на Украине.

7 декабря полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг.

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Варвара Кошечкина
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