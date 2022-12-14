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08:29, 14 декабря 2022Силовые структуры

Задержан третий подозреваемый россиянин по делу о пожаре в «Мега Химки»

В Химках полиция задержала ответственного за пожарную безопасность в OBI по делу о пожаре
СюжетПожары в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Химках полиция задержала ответственного за пожарную безопасность в OBI по подозрению в причастности к пожару в торговом центре «Мега Химки». Об этом в среду, 14 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Александр Макаров стал третьим подозреваемым по делу о пожаре в российском ТЦ. Вечером 13 декабря правоохранители провели с ним и директором компании «Дельта строй», рабочие которой проводили сварочные работы на складе магазина OBI, очную ставку.

Ранее под стражу были взяты 36-летний сварщик Денис Сагитов и 42-летний прораб Ильнур Шайхутдинов, которых заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших крупный пожар и смерть человека.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего и виновных в последствиях.

9 декабря на территории OBI вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров и стала разрастаться. Магазин сгорел дотла, в результате погиб один человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

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Илона Палей
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