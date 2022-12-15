Очевидцы описали первые минуты после взрыва на нефтезаводе в Ангарске

Очевидцы рассказали о качнувшихся при взрыве на нефтезаводе в Ангарске домах

После взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске в городе качнулись дома, рассказали местные жители, ставшие очевидцами происшествия. В разговоре с «Лентой.ру» они описали первые минуты после взрыва.

«Проснулся в 05:53 от хлопка и удара взрывной волны. Живу на пятом, последнем этаже относительно недалеко от завода. Залаяла собака и побежала по квартире, спросонья не придал этому значения и уснул дальше. Более того, ударную волну почувствовали даже родители, живущие в СНТ "Еловка" возле ТЭЦ-10 на значительном удалении от города», — поделился житель Ангарска, пожелавший остаться анонимным.

Почувствовал взрывную волну и другой горожанин по имени Сергей, который живет в 259-м квартале. «Взрывную волну почувствовал, как удар в стену и окно, и это на расстоянии не менее десяти километров. Удар хороший был», — прокомментировал он.

Проснулась от качания дома. Живу на пятом этаже Елена жительница 94-го квартала

О качании дома рассказала также жительница 88-го микрорайона Светлана. «Я спала в это время и проснулась от того, что начало как бы качать кровать из стороны в сторону, слышала грохот. Так как у меня в 100 метрах от дома трамвайные пути, я к грохоту привыкла, но что бы так — это первый раз. Живу на четвертом этаже», — высказалась женщина.

Сотрудник местной ТЭЦ-9 Владислав рано утром ничего не слышал, однако когда пришел на работу в 8 утра, увидел последствия взрыва. «У нас тут на ТЭЦ-9 не было взрыва, но стекла все разлетелись, их очень много», — описал он.

О пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске стало известно утром в четверг, 15 декабря. Погибли два человека, еще пятеро пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В МЧС сообщили, что предполагаемой причиной произошедшего является загазованность систем. Там добавили, что по факту ЧП на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка.

Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) сообщил, что сейсмологи зафиксировали землетрясение в момент взрыва на заводе в Ангарске.

