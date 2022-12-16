Премьер Индии попросил Путина рассказать о ситуации на Украине

Премьер Индии Моди попросил президента России Путина рассказать о ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В канцелярии российского президента отметили, что индийский премьер попросил Путина дать «принципиальные оценки» действиям России на Украине.

В сообщении также говорится, что лидеры обсудили перспективы российско-индийского сотрудничества, развивающегося на принципах «особо привилегированного стратегического партнерства». В Кремле уточнили, что телефонные переговоры Путина и Моди касались сотрудничества России и Индии в сфере логистики, сельского хозяйства, энергетики и взаимных инвестиций.

Ранее высокопоставленный чиновник из правительства Индии сообщил, что Моди отказался проводить ежегодную встречу с российским коллегой после того, как Путин якобы пригрозил применить ядерное оружие на Украине. По его словам, отношения между Москвой и Дели остаются крепкими, однако «трубить о дружбе» в данный момент для Индии может быть невыгодно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ индийской стороны от встречи с российским лидером заявил, что «до конца года встреч не планировалось, а на следующий график только верстается».

В сентябре во время заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде Путин в разговоре с Моди пообещал сделать все для скорейшего прекращения конфликта на Украине. При этом Путин указал индийскому лидеру, что власти Украины отказались от переговоров и намерены достигать своих целей военным путем.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.