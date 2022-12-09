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19:25, 9 декабря 2022Мир

Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным

Bloomberg: премьер Индии Моди отказался от встречи с Путиным из-за Украины

Фото: Willy Kurniawan / Reutrers

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины. Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из правительства Индии.

Источник агентства сообщил, что Моди отказался проводить ежегодную встречу с российским коллегой после того, как Путин якобы пригрозил применить ядерное оружие в войне на Украине. Собеседник Bloomberg подчеркнул, что отношения между Москвой и Дели остаются крепкими, однако «трубить о дружбе» в данный момент для Индии может быть невыгодно.

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Глеб Бажуткин
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