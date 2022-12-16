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11:47, 16 декабря 2022Россия

Рухнувший в Бурятии вертолет собирались продать в Китай

Babr Mash: разбившийся в Бурятии вертолет собирались продать в Китай

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Вертолет, разбившийся в городе Улан-Удэ Республики Бурятия, собирались продать в Китай. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, воздушное судно перегоняли из аэропорта «Восточный» для последующей доставки в КНР. Уточняется, что речь идет о вертолете Ми-171Е. Ранее сообщалось, что разбился вертолет Ми-8.

О происшествии стало известно 16 декабря. Воздушное судно упало и загорелось в районе 15:20 (по местному времени) в аэропорту «Байкал» при посадке.

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Варвара Родикова
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