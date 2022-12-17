Интерес мошенников к угону аккаунтов в Telegram объяснили

Аналитик Сизов допустил возможность получить доступ к онлайн-банку при взломе Telegram

При угоне аккаунта в Telegram мошенники могут получить доступ к онлайн-банку пользователя. В этом заключается главный интерес злоумышленников при взломе учетных записей в мессенджере, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

По словам специалиста, для злоумышленников это достаточно распространенная практика. От имени того или иного человека они пишут его контактам с просьбой перевести деньги.

На текущий момент это основное направление простого мошенничества Алексей Сизов эксперт по противодействию мошенничеству

«Очень многие пользователи под одним и тем же логином и паролем имеют доступ к различным учетным записям, в том числе, регистрируясь в том или ином мессенджере или социальной сети, используют тот же пароль, что и в онлайн-банке», — объяснил Алексей Сизов.

Мошенникам это может помочь осуществить нелегитимный доступ, в том числе и к банковскому приложению Алексей Сизов эксперт по противодействию мошенничеству

Пользователям всегда необходимо проверять, от кого именно приходят подозрительные сообщения, отметил специалист.

Не надо доверять первому попавшемуся, что вам прилетает Алексей Сизов эксперт по противодействию мошенничеству

«Получая ту или иную ссылку даже от контакта, который вам известен, надо внимательно смотреть, стоит ли доверять подобному контенту. Если вы переспросите его по смс или другому мессенджеру, отправлял ли он вам это, вы узнаете, взломан ли этот аккаунт», — сказал он.

Минцифры РФ сообщило, что 17 декабря пользователи Telegram столкнулись с массовым угоном аккаунтов.

По данным ведомства, злоумышленники присылают сообщение от кого-то из контактов о подарке — подписке на Telegram Premium. При «активации» пользователю приходит сообщение с якобы кодом авторизации. После его ввода учетная запись открывается на компьютере у мошенника.

«Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается», — пояснили в Минцифры.

Аккаунт остается в безопасности, если на нем включена двухфакторная аутентификация, говорится в сообщении.