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18:26, 17 декабря 2022Россия

Минцифры предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Минцифры: пользователи Telegram 17 декабря сообщили о попытках кражи их аккаунтов

Фото: Shutterstock

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предупредили россиян об участившихся случаях взлома аккаунтов в Telegram. О том, что 17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи аккаунтов ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

«Примерная схема: пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что он отправил пользователю подарок — подписку на Telegram Premium. Пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код необходимо ввести, чтобы активировать премиум-подписку», — говорится в сообщении.

Далее пользователь вводит этот код, и его аккаунт открывается у злоумышленника на компьютере. Новый аккаунт тут же рассылает сообщения по всему списку контактов и удаляет их из перечня отправленных. При этом у получателей сообщение остается.

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Чтобы повысить уровень безопасности аккаунтов, ведомство порекомендовало пользователям настроить двухфакторную аутентификацию. «Аккаунт в безопасности, если включена двухфакторная аутентификация
В этом случае даже после ввода кода раскрытия необходимо будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта», — добавили в Минцифры.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета после ухода иностранных компаний из страны. По словам министра, зарубежные технологии в ближайшее время будут массово замещаться российскими аналогами.

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Валентина Процкова
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