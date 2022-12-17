Для детей участников СВО организуют новогоднюю туристическую программу в Москве

Для детей участников СВО из регионов запустят новогоднюю туристическую программу в Москве

Для детей из российских регионов будет организована новогодняя туристическая программа в Москве. Об этом сообщает официальный сайт столичного мэра.

На автобусные экскурсии по предновогодней Москве отправятся дети, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Вместе с ребятами, приехавшими из других регионов, полюбоваться столичными достопримечательностями смогут их родные.

В программе экскурсий — поездка по центральным улицам, украшенным к Новому году. Гости увидят Кремль, парк «Зарядье», Политехнический музей, главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и многое другое. Сопровождать их будут профессиональные гиды, которые расскажут об истории Москвы и ее туристических объектах. Кроме того, запланированы и пешие экскурсионные программы. Участникам покажут центр города, поводят по музеям и покажут другие достопримечательности.

Экскурсии в рамках программы «Зимняя сказка» будут проходить до 27 декабря. Первые состоялись уже 16 декабря — в них приняли участие семьи с Дальнего Востока, Урала и из Сибири.

О создании «Зимней сказки» заявил Сергей Собянин. Специалисты городского Комитета по туризму составили программу, позаботились о билетах, проживании и питании. На протяжении всех экскурсий гостей столицы сопровождают волонтеры Москвы при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Волонтеры помогают найти нужный автобус, ориентируют по маршрутам и местам остановок в городе.