ВСУ обстреляли жилой дом в центре Донецка из РСЗО

РИА Новости: 2 квартиры повреждены после обстрела ВСУ жилого дома в центре Донецка из РСЗО

Украинские силы вновь обстреляли из РСЗО Ворошиловский район Донецка, снаряд попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина. Об этом сообщает РИА Новости.

Повреждения получили две квартиры и кровля. Прорвало водоснабжение, подтоплены несколько квартир.

По предварительным данным, жильцы дома не пострадали, уточняет корреспондент.

Вечером 18 декабря стало известно, что под обстрел попали больница имени Калинина и медицинский университет в Калининском районе Донецка. Один пациент получил тяжелые ранения и скончался.

Утром 18 декабря сообщалось, что снаряд, выпущенный со стороны ВСУ, попал на территорию гостиницы «Виктория». Кроме того, дважды за день упали бомбы возле стадиона «Донбасс Арена».