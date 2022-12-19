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13:59, 19 декабря 2022Спорт

Голкипер сборной Аргентины объяснил неприличный жест во время награждения на ЧМ

Мартинес заявил, что показал неприличный жест на награждении ЧМ из-за свиста французов

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес объяснил свой неприличный жест во время награждения на чемпионате мира в Катаре. Его слова приводит Metro со ссылкой на радиоэфир La Red.

«Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Подобное высокомерие на меня не действует», — заявил футболист.

30-летнего аргентинца признали лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года. Получив награду в виде золотой перчатки, он приложил ее к паху и потряс статуэткой в сторону камер и трибун.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.

Ксения Курашкина
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