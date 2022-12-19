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07:00, 19 декабря 2022Спорт

Голкипер сборной Аргентины показал неприличный жест во время награждения на ЧМ

Голкипер сборной Аргентины Мартинес показал неприличный жест во время награждения на ЧМ
Эмилиано Мартинес

Эмилиано Мартинес . Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес показал неприличный жест во время награждения на чемпионате мира в Катаре. Об этом в Twitter сообщает New York Post.

30-летнего аргентинца признали лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года. Получив награду в виде золотой перчатки, он приложил ее к паху и потряс ею в сторону камер.

35-летнего капитана команды Лионеля Месси признали лучшим игроком турнира. В 2014 году форвард также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.

Андрей Стрельцов
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