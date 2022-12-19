Голкипер сборной Аргентины показал неприличный жест во время награждения на ЧМ

Голкипер сборной Аргентины Мартинес показал неприличный жест во время награждения на ЧМ

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес показал неприличный жест во время награждения на чемпионате мира в Катаре. Об этом в Twitter сообщает New York Post.

30-летнего аргентинца признали лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года. Получив награду в виде золотой перчатки, он приложил ее к паху и потряс ею в сторону камер.

35-летнего капитана команды Лионеля Месси признали лучшим игроком турнира. В 2014 году форвард также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.