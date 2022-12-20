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17:16, 20 декабря 2022Интернет и СМИ

В Молдавии ограничат доступ к Telegram и TikTok

В Молдавии планируют ограничить доступ к Telegram и контролировать сообщения в соцсетях

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Власти Молдавии планируют ограничить доступ к Telegram и TikTok и контролировать сообщения в социальных сетях. Об этом сообщил представитель партии «Строим Европу дома», бывший заместитель главы генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк, передает РИА Новости.

По его словам, в Молдавии собираются запретить коммуникационные приложения, которые власти не могут контролировать и через которые формировались альтернативные источники информации. В их числе Кавкалюк назвал мессенджер Telegram и соцсеть TikTok.

Также представитель партии «Строим Европу дома» заявил, что в республике собираются «установить механизм цензуры сообщений в соцсетях». Как уточнил Кавкалюк, руководство Молдавии готово закупить программное обеспечение для перехвата сообщений граждан.

«Новое ПО для перехвата [сообщений] уже должно быть в рабочем состоянии, как только будут утверждены поправки к закону о СИБ (Службы информации и безопасности Молдавии — прим. «Ленты.ру»), дающие возможность прослушивать кого угодно без судебного ордера и возбуждения уголовного дела», — добавил он.

19 декабря президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности, основной темой которого стала кибербезопасность республики. Члены совета обсудили способ организации национальной системы кибербезопасности, а также риски и вызовы, с которыми она сталкивается.

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Олег Давыдов
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