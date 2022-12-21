Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Барыс
1:2
2-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
0:1
Перерыв
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
1:1
Перерыв
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
0:1
Перерыв
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Завершен
Борнмут
Англия - Кубок лиги|1/8 финала
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Бёрнли
Англия - Кубок лиги|1/8 финала
17:37, 21 декабря 2022Спорт

ФИФА представила список лучших голов чемпионата мира

Килиан Мбаппе и Неймар претендуют на звание автора лучшего гола на чемпионате мира

Фото: Yves Herman / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание автора лучшего гола на чемпионате мира в Катаре. Список представлен на сайте организации.

В число номинантов попали бразильцы Неймар и Ришарлисон, француз Килиан Мбаппе, аргентинец Энцо Фернандес, камерунец Венсан Абубакар, мексиканец Луис Чавес, кореец Пайк Сын Хо, а также Салем Аль-Досари, представляющий сборную Саудовской Аравии, и Коди Гакпо, играющий за команду Нидерландов.

Лучшим бомбардиром турнира был признан Мбаппе. Форвард забил восемь мячей за семь матчей мундиаля. Звание лучшего футболиста чемпионата мира получил аргентинский нападающий Лионель Месси.

Победителем турнира стала сборная Аргентины. 18 декабря команда обыграла в решающем матче Францию. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Команда не выигрывала мундиаль с 1986 года.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу предложил изменить призывной возраст
На Украине открыли 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ
ФИФА представила список лучших голов чемпионата мира
Названы самые популярные для бронирования отелей города России
Тизер фильма «Вызов» покажут перед новогодним обращением Путина
Греция закрыла небо для полетов из Белоруссии
В США рассказали о проблемах с европейскими ракетами
Названы грозящие выгоранием профессии
Последствия введения потолка цен на нефть из России оценили
Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских колониях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.