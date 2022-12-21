Премьер Венгрии Орбан рассказал о разговоре с Путиным в ходе визита на похороны Горбачева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным в ходе визита главы венгерского кабмина на похороны первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом венгерский премьер рассказал на правительственном брифинге, его слова передает РИА Новости.

«Лично я [разговаривал с Путиным] в начале февраля, когда посещал Москву, а по телефону — когда были похороны Горбачева», — уточнил Орбан в ответ на вопрос о том, когда он в последний раз беседовал с главой российского государства. При этом он не раскрыл тему этого телефонного разговора.

Ранее Орбан заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно провести переговоры между Россией и США, тем самым предлагая исключить Киев из мирного процесса. При этом Вашингтон неоднократно отказывался обсуждать условия мира на Украине.