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21:04, 21 декабря 2022Спорт

Появились новые подробности переговоров Роналду с саудовским клубом

Владельцы «Аль-Насра» настаивают, чтобы Роналду принял решение о переходе в ближайшие дни
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Suhaib Salem / Reuters

Появились новые подробности переговоров португальского нападающего Криштиану Роналду с саудовским клубом «Аль-Наср». Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.

Португалец по-прежнему ждет предложение от одной из европейских команд и не спешит подписывать контракт с «Аль-Насром». Однако, по информации Романо, владельцы клуба настаивают на том, чтобы форвард принял окончательное решение о переходе в ближайшие дни.

5 декабря появилась информация, что в январе 2023 года Роналду пополнит состав «Аль-Насра». В клубе нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Андрей Стрельцов
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