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00:05, 24 декабря 2022Спорт

Капелло оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Фабио Капелло назвал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию странным

Фото: Flavio Lo Scalzo / Action Images / Reuters

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его слова передает Sport24.

Специалист назвал это решение странным. «Сборная России в Азии? Я не ассоциирую Россию с азиатской страной», — объяснил он.

Ранее 23 декабря РФС провел заседание исполкома, на котором обсуждалась возможность ухода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что УЕФА выступил против инициативы.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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