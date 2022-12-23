Капелло оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Фабио Капелло назвал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию странным

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его слова передает Sport24.

Специалист назвал это решение странным. «Сборная России в Азии? Я не ассоциирую Россию с азиатской страной», — объяснил он.

Ранее 23 декабря РФС провел заседание исполкома, на котором обсуждалась возможность ухода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что УЕФА выступил против инициативы.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.