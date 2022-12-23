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20:12, 23 декабря 2022Силовые структуры

В российском городе бывший ученик коррекционной школы убил учительницу

СКР завершил расследование дела об убийстве учеником коррекционной школы своей учительницы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ивановской области завершено расследование уголовного дела 18-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей учительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в городе Пучеж ночью 17 апреля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения вошел в незапертую квартиру, чтобы попросить сигарету. Там проживала педагог коррекционной школы-интерната, у которой учился прежде обвиняемый. Женщина, узнав юношу, стала звонить его родителям, а тот подумал, что она вызывает полицию. Разозлившись, молодой человек избил учительницу, а затем взял нож и нанес ей несколько ударов.

Женщина скончалась на месте преступления, а обвиняемый скрылся. После убийства он разбил камнем окно в продуктовом магазине и похитил оттуда тысячу рублей и сигареты.

Он признал вину в полном объеме.

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Любовь Ширижик
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