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12:22, 24 декабря 2022Спорт

Черчесов объяснил неудачное выступление Роналду на чемпионате мира

Черчесов объяснил неудачное выступление Роналду на ЧМ тем, что он думал о своих рекордах

Фото: Paul Childs / Reuters

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил неудачное выступление португальского форварда Криштиану Роналду на чемпионате мира. Его слова приводит «Чемпионат».

«На этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, думал о своих достижениях, поэтому они так рано и вылетели», — заявил тренер. Он предположил, что на результаты форварда повлияли также проблемы, возникшие в «Манчестер Юнайтед», и скандальное интервью, которое Роналду дал незадолго до начала турнира в Катаре. При этом Черчесов отметил, что неудачи бывают у всех, португальцу не стоит рисовать все черными красками.

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3 декабря 2022

10 декабря сборная Португалии проиграла команде Марокко в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 0:1. В двух последних матчах на мундиале Роналду оставался в запасе. За пять встреч, проведенных в Катаре, нападающий забил один мяч, реализовав пенальти во встрече с Ганой на групповом этапе.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Андрей Стрельцов
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